الامارات | الزمالك يكشف موقف محمود علاء وفرجاني ساسي من مباراة العودة أمام الرجاء

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف محمود علاء وفرجاني ساسي من مباراة العودة أمام الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك المصري، أمير مرتضى منصور، الشكر للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بعد فوزهم بهدف دون رد على الرجاء البيضاوي المغربي أمس في ملعب مركب محمد الخامس، ضمن ذهاب نصف دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيوينة لقناة "الزمالك": "رفضنا التفريط في مجهود الموسم من خلال محاولة البعض هز استقرار النادي، والفوز على الرجاء خطوة في نصف النهائي وسنحسم المباراة بلقاء العودة والوصول إلى نهائي البطولة وحصدها إن شاء الله، أي لاعب في الزمالك يشارك أو لا يشارك هو على مستوى أسم نادي الزمالك، الغيابات التي عانى منها الفريق مهمة لكن محمد عبد الغني وإسلام جابر وأحمد عيد كانوا على قدر المسئولية وأدوا ما عليهم، كنا نملك الروح التي تجعلنا قادرين على التمسك بحلمنا وأي لاعب يرتدي قميص الزمالك سيقاتل في أرض الملعب".

وأضاف: "حازم إمام كان يستطيع المشاركة في المباراة لكن كان من الممكن أن يكون هناك خطر عليه، واستقر الجهاز الفني على منحه راحة والدفع بأحمد عيد الذي حصل على خبرات عريضة من المشاركة في مباريات كبرى رغم صغر سنه، حازم إمام ينصحه ويتحدث معه دائماً لمنحه التعليمات".

Advertisements

وعن موقف فرجاني ساسي ومحمود علاء من مباراة العودة أمام الرجاء يوم السبت المقبل، قال: "لا نستطيع حسم موقف فرجاني ساسي الآن، وسيتحدد موقفه بناءً على نتيجة المسحة الطبية، وإلى آخر لحظة كان يتمنى أن يشارك في مباراة الرجاء، نتابع حالته بشكل مستمر واللاعبين يدعمونه، ومحمود علاء قريب من اللحاق بمباراة العودة، وسيخضع لفترة تأهيلية لتجهيزه، لكن حتى لو لم يشارك فالجميع قادر على تعويض غياب أي لاعب، مثلما فعل عبد الغني لتعويض غياب محمود علاء أمام الرجاء".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news