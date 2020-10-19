شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي: سنخاطب لجنة الحكام لمعرفة أسباب عدم احتساب ضربات جزاء لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سعيد وهبي المتحدث باسم الرجاء المغربي، إن ناديه منزعج جدًا من الأخطاء التحكيمية، عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بهدف دون رد في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف وهبي خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة المنتخب المغربية: «لم نستحق الهزيمة خلال المباراة، أرى أن الفريق الأفضل هو من خسر، والحكم حرمنا من عدة ركلات جزاء واضحة في المباراة، نمتلك خبراء متخصصين في مجال التحكيم، سنراجع شريط المباراة وإذا تبين أحقيتنا في بعض اللقطات سنراسل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي (كاف)».

وتابع: «كل المقابلات صعبة، أنتظر التأهل من القاهرة، سنلعب بعزيمة كبيرة لحسم بطاقة النهائي».

وحل الزمالك ضيفًا على الرجاء مساء أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال خلال المباراة التي استضافها ملعب محمد الخامس، وقاد أشرف بنشرقي الفريق الأبيض للفوز بهدف نظيف.