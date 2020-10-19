شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يرفض حضور جماهير الزمالك أمام الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم حضور الجماهير في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة.

ورغم محاولات وطلب مسئولي الزمالك حضور الجماهير ولو بعدد محدود لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الكاف أسوة بما حدث في مباراة الذهاب بالمغرب والتي أقيمت بدون حضور الجماهير بشكل نهائي.

ويسعى مسئولو الزمالك للاستفادة من دعم الجماهير ورفع معنويات اللاعبين والشد من آزرهم قبل لقاء الإياب من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.

وفاز الزمالك بهدف نظيف بالأمس في لقاء الذهاب بالمغرب.