شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «٦ أكتوبر الجديدة» يتفقد المشروعات بالمدينة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، الإثنين، بجولة تفقدية بمواقع المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب أرض المطار بالمدينة، ويرافقه مسؤولو الجهاز والشركات المنفذة وجهات الإشراف على المشروعات.

واستهل «النجار» ومرافقوه الجولة، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من العمارات السكنية بالمنطقة، وتفقد مواقع المشروعات الخدمية، وأعمال المرافق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أن منطقة غرب أرض المطار تنقسم إلى قطاعي (أ- ب)، ويجري بها تنفيذ عدد ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بلغت نسبة إنجازها نحو ٤٨٪؜ من إجمالي المشروع، ليكون ذلك المشروع نواة جديدة للتنمية بقلب المدينة الجديدة.

وشدد «النجار» على ضرورة المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية والالتزام بالبرامج الزمنية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية حرصاً على حماية العاملين بالمشروعات القومية من فيروس كورونا.