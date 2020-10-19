الأهلي يسعي لتجهيز كهربا استعداداً لمباراة الإياب أمام الوداد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز محمود عبدالمنعم كهربا لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربي والذي تم استبعاده من مباراة الذهاب لاستمرار معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي أكد إمكانية تجهيز اللاعب لمباراة العودة المهمة، ويبدأ الأهلي اليوم الإثنين استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، وذلك بعد وصول الفريق من المغرب على متن طائرة خاصة أمس الأحد، عقب الفوز على بطل المغرب ذهاباً بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي باستاد محمد الخامس سجلها قفشة وعلى معلول. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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