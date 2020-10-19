شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى اتفاقه مع الجزائري رضوان الشريفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو النادى الإسماعيلي من إنهاء التعاقد مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، والذى فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، حيث اتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة قبل الإعلان الرسمى، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى تصفيه اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الأجانب الحاليين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.