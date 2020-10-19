شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواصل تدريباته استعدادًا للاتحاد فى الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اليوم الإثنين، استعداداته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمباراة الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة مفاجآت الموسم الجارى وتحقيق إنجاز جديد فى "كأس المفاجآت"، خاصة بعد العروض القوية التى قدموها فى الدورى العام.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ممر شرفى على ملعب الفريق بالجبل الأخضر، لاستقبال الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، قبل مران الفريق بالأمس، وذلك بعد الانجاز التاريخى الذى حققه المقاولون فى الموسم الجارى بعد تأكد حسم المربع الذهبى ليضمن الفريق المشاركة فى كأس الكونفدرالية بعد غياب طويل عن المشاركة الإفريقية.