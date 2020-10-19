شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي والمقاصة يطلبان تقديم مباراتهما فى نهاية الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسئولو الإنتاج الحربى ومصر المقاصة من اتحاد الكرة تقديم مباراة الإنتاج ومصر المقاصة بالجولة الأخيرة فى مسابقة الدورى لتقام فى الوقت الراهن وعدم الانتظار لفترة أخرى، خاصة أن موقف الفريقين واضح فى جدول المسابقة واللقاء غير مؤثر على وضعهما، بجانب أن الفريقين لا يرتبطان بأى منافسات أخرى بعد خروجهما من كأس مصر، ويأتى هذا لرغبة الناديين فى منح لاعبيهم راحة استعداداً للموسم الجديد وحسم موقف الراحلين والصفقات الجديدة للناديين.

وتبدأ لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق فتح ملف الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام وفاز بها الإنتاج بهدفين مقابل هدف، حيث قرر مختار مختار منح لاعبيه إجازة 3 أيام فى ظل غموض موعد لقاء المقاصة بالجولة الاخيرة للمسابقة وحاجة اللاعبين لفترة راحة بعد خوضهم مباريات كثيرة فى فترة زمنية قصيرة.