شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك مهدد بالإيقاف والحرمان من نهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يمتلك ثلاثة لاعبين بفريق الكرة بنادي الزمالك بطاقتين باللون الأصفر قبل مباراة الفريق أمام الرجاء البيضاوي المغربي بالقاهرة السبت المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنص لائحة النسخة الجارية من دوري الابطال على إيقاف اللاعب الذي سيحل على ٣ بطاقات صفراء، علما بأن البطاقات تسقط بنهاية مرحلة المجموعات من المسابقة.

وبات الزمالك على أعتاب النهائي الأفريقي بعد الفوز في عقر دار الرجاء البيضاوي بهدف دون رد.

وفي جعبة الثلاثي طارق حامد ومحمد أبوجبل ومصطفى محمد بطاقتين صفراوتين، وهو ما يعني غيابهما هن النهائي المنتظر حتل حصول أي منهم على بطاقة ثالثة في مباراة العودة السبت المقبل.

ويكفي الزمالك التعادل بأي نتيجة من أجل بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة عبر تاريخه في دوري الابطال.

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