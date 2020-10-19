شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف مديرا فنياً للبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى البنك الأهلي تعيين محمد يوسف مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد، بعد صعود الفريق للدوري الممتاز هذا الموسم، ومن المقرر أن يعلن مسؤولو نادى البنك الأهلي عن تعيين «يوسف» فى مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعاون محمد يوسف كل من عادل مصطفي ومدرب الحراس طارق سليمان، وكان مسؤولو نادى البنك الأهلي قد أنهوا اتفاقهم مع خالد جلال لقيادة الفريق خلال الأيام الماضية، وعلمت «المصرى اليوم» أن البنك الأهلي كان قد أنهى اتفاقه مع خالد جلال لتدريب الفريق، إلا أن موقف الإدارة تغير في اللحظات الأخيرة وتم التراجع عن الاتفاق معه ليتم إسناد المسؤولية لمحمد يوسف في نهاية الأمر.