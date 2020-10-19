شكرا لقرائتكم خبر عن قهروا أندية بلادهم بقميص الأهلي والزمالك.. بن شرقي يعيد سيناريو ‏معلول «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الدولي المغربي أشرف بن شرقي من قيادة فريق الكرة بنادي الزمالك لفوز ثمين وغالي خارج الديار في مواجهة الرجاء البيضاوي بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

ونجح بن شرقي في هز شباك الرجاء للمرة الأولى عبر تاريخ مشاركاته أمام المنافس الأزلي لفريقه السابق الوداد، حيث لم يسبق له من قبل زيارة شباك الرجاء خلال قمة الدوري المغربي.

واستطاع المغربي بن شرقي زيارة شباك الفريق الذي يمثل وطنه في المسابقة القارية بالنسخة الجارية، فريق نادي الرجاء، مكرراً سيناريو النجم التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي.

وكان معلول قد نجح في زيارة شباك الأندية التونسية بقميص الأهلي في مناسبتين الأولى أمام الترجي برادس في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2017، فضلاً عن صناعة هدف ثانٍ، والثانية في شباك النجم بسداسية المارد الأحمر بإياب نصف نهائي النسخة نفسها وصناعة هدف اّخر أيضاً.

بن شرقي لم يكن أول لاعب أجنبي محترف في الزمالك يسجل في شباك أحد أندية بلاده، فكان السوداني محمد طاهر، هو صاحب هدف أول انتصار خارجي للزمالك في أفريقيا في شباك الهلال السوداني في بطولة أبطال الكؤوس عام 1987، ليزور شباك النادي المنتمي لوطنه وفي قلب السودان.

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النيجيري ستانلي أوهايتشي الذي قاد هجوم الزمالك في موسم 2016-2017 استطاع هو الاّخر هز شباك أحد الفرق المنتمية لوطنه، وذلك بتسجيل هدفاً في رباعية الأبيض أمام إينوجو رينجرز بذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2017.