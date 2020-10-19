شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يجرى مسحة طبية اليوم للاطمئنان على شفائه من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة بنادى الزمالك لمسحة جيدة للأطمئنان على شفائه من فيروس كورونا الذى كان قد أصيب به خلال الأيام الماضية وفى حال ظهور المسحة سلبية سينضم اللاعب التونسى لتدريبات الزمالك استعدادا للقاء العودة امام الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والمقرر له السبت المقبل بإستاد القاهرة .

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك قد قال أن فرجانى ساسى كان يقاتل للمشاركة حتى اللحظة الأخيرة فى مباراة الرجاء أمس، ولكنه سيخضع لمسحة جديدة وإذا كانت سلبية سيكون جاهزا للمشاركة فى لقاء الإياب".

تبدأ بعثة الزمالك، ظهر اليوم، الإثنين، رحلة مُغادرة مدينة الدار البيضاء، عائدة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراتها أمام الرجاء المغربى، التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، على أن يتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى .