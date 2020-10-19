شكرا لقرائتكم حسام حسن يطالب لاعبى الاتحاد السكندرى بنسيان الماضى والفوز على المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندرى اللاعبين بنسيان المرحلة الماضية وبذل الجهد والعرق والتركيز خلال المرحلة القادمة لمصالحة جماهير سيد البلد والتى تتمنى المنافسة على كأس مصر وضروره تحقيق الفوز فى المباراة القادمة أمام المقاولون العرب والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب السويس الجديد فى نصف نهائى كأس مصر مؤكدا انهم قادرين على ذلك بشرط الإلتزام بالتعليمات وبذل الجهد خلال التدريبات .

وأشار أنه لا يوجد مكان محجوز داخل الفريق وان الجهد والعرق هما فقط المعيار الرئيسى للوجود ضمن التشكيلة الأساسية.

كما أثنى العميد على الدور الرئيسى الذى يبذله محمد مصيلحى رئيس النادى فى توفير جميع المطالب للاعبين وقيامه بحل أى مشاكل تواجه اللاعبين واستمع العميد لعدد من اللاعبين على انفراد لبحث مشاكلهم وبدء بالفعل باعطاء التعليمات لحل اى أزمة مهما كانت صغيرة لتوفير المناخ المناسب للاعبين قبل السفر للسويس.

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وقام العميد بتدريب صباحى اليوم على ان يعطى فترة مسائية لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل المطلوب تنفيذها خلال المباراة القادمة.

ومن المنتظر عقد موتمر صحفى غدا الثلاثاء لشرح خطه النهوض بالفريق خلال المرحلة القادمة وتوضيح شروط البقاء بالفريق وارتداء فانلة سيد البلد خلال المرحلة المقبلة .