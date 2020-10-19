شكرا لقرائتكم على ماهر يمنح لاعبى المصري راحة 3 أيام قبل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر على ماهر المدير الفني للنادى المصرى، منح لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، عقب مباراة الفريق البورسعيدى أمام نظيره طنطا والتي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة وهي المباراة التي لم يتم تحديد موعدها بعد من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم وان كانت كافة المؤشرات تشير إلى إقامة مباريات الجولة الأخيرة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ونجح فريق المصرى البورسعيدي فى الفوز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، سجل للفريق البورسعيدي كل من حسن على وعمرو موسى فى الدقيقة 17 و51 علي الترتيب ، فيما سجل لأبناء السيد البدوى محمد ناجي جدو في الدقيقة 64 .

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ووصل المصري البورسعيدي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما استمر طنطا في المركز الأخير، برصيد 19 نقطة حيث هبط رسمياً إلى القسم الثاني .

فى سياق آخر، أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للجهاز الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أن لاعبى فريقه قدموا مباريات قوية، ونجحوا فى تحقيق الفوز على أندية قوية فى الدورى رغم الصعوبات العديدة، وقال عبد الكريم: "تولينا المهمة فى فترة صعبة مع ضغط المباريات، والجهاز الفنى كان يعمل بشكل جاد على تطوير النواحى البدنية والفنية، واستطعنا الوصول بالفريق إلى مرحلة جيدة".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء والروح العالية، بعضهم لعب فى غير مركزه، وهو أمر صعب خاصة فى ختام الدورى المصرى، لقد نجحنا فى توصيل ثقافة الفوز إلى كل عناصر الفريق البورسعيدى، وأتمنى أن نختم الدورى بشكل جيد".