شكرا لقرائتكم أحمد بلال: بدر بانون إضافة قوية لدفاع الأهلى وأفسد هجمات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق، أن المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى والذى تم الاتفاق على انضمامه للأهلى، إضافة قوية لدفاع القلعة الحمراء لأنه يملك إمكانيات قوية ظهرت أمام الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365: إن بانون لديه قدرات متميزة جعلته يتفوق فى مركز المساك، فهو يتمتع بطول جيد، فضلا عن إجادة اللعب بالرأس ويساعد فى التصدى للعرضيات على مرمى فريقه .

وأشار بلال إلى بانون استطاع أن يوقف حركة مهاجمى الزمالك فى لقاء الأمس ولولا وجودة لزادة أهداف الأبيض فى ظل حالة لاعبى الرجاء المتراجعة ولكنه نجح فى التصدى لمعظم هجمات الأبيض .

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وحرص المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الحإلى، على توديع ملعب المركب محمد الخامس، بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحضر اللاعب مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائى أمام ألفارس الأبيض يوم السبت المقبل، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلى الذى نجح فى اتمام التعاقد معه خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية.

وعقب مواجهة الزمالك، توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم، ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والآنتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" العالمى أن صفقة مدافع الرجاء المغربى بدر بانون إلى صفوف الأهلى تمت بألفعل وسيتم الإعلان عنها يوم 21 أكتوبر الجارى وستكلف الخزائن الحمراء 1.84 مليون يورو، ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى أو أكثر، وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيكون أهلأويا اعتبارا من 21 أكتوبر الجارى، وأن انضمامه ليكون بذلك لاعبا لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.