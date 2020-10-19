شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل يحصد جائزة أفضل لاعب في مواجهة الرجاء ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصد الدولى محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضى المغربي مساء أمس الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على المركب الرياضى محمد الخامس.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي "كاف"، فيديو لأبرز تصديات محمد أبو جبل في مباراة الرجاء ضد الزمالك، معلناً فوزه بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.
وساهم محمد أبو جبل بشكل كبير في فوز الزمالك على الرجاء، بفضل أدائه المميز قبل جولة الإياب المقرر إقامتها السبت المقبل.
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