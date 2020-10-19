شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يشيد بإمكانيات بدر بانون صفقة الأهلى المنتظرة ومميزاته الدفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق، أن المغربى بدر بانون مدافع الرجاء المغربى الذى تم الاتفاق على انضمامه للأهلى إضافة قوية لدفاع القلعة الحمراء لأنه يمتلك إمكانيات قوية ظهرت أمام الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وقال بلال فى تصريح لـ الخليج 365، إن بانون لديه قدرات متميزة جعلته يتفوق فى مركز المساك، فهو يتمتع بطول جيد، فضلا عن إجادته اللعب بالرأس ويساعد فى التصدى للعرضيات على مرمى فريقه.

وأشار بلال إلى بانون استطاع أن يوقف حركة مهاجمى الزمالك فى لقاء الأمس، ولولا وجوده لزادت أهداف الأبيض فى ظل حالة لاعبى الرجاء المتراجعة ولكنه نجح فى التصدى لمعظم هجمات الأبيض.

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وحرص المغربى بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى الحالى، على توديع ملعب المركب محمد الخامس، بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيحضر اللاعب مع فريقه إلى القاهرة لخوض منافسات إياب نصف النهائى أمام الفارس الأبيض يوم السبت المقبل، وسينضم بعدها إلى صفوف الأهلى الذى نجح فى إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعقب مواجهة الزمالك، توجه بدر بانون إلى المرمى وقبل القائم ليودع الملعب المغربى قبل الرحيل والانتقال إلى صفوف المارد الأحمر فى القاهرة.

وأعلن موقع "ترانسفير ماركت" العالمى أن صفقة مدافع الرجاء المغربى بدر بانون إلى صفوف الأهلى تمت بالفعل وسيتم الإعلان عنها يوم 21 أكتوبر الجاري وستكلف الخزائن الحمراء 1.84 مليون يورو، ما يعادل 34 مليون جنيه مصرى أو أكثر، وأشار الموقع إلى أن اللاعب سيكون أهلاويا اعتبارا من 21 أكتوبر الجارى، وأن انضمامه ليكون بذلك لاعبا لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.