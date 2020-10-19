شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي مهدد بالغياب عن الأهلي أمام الوداد المغربى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، أزمة حقيقية على مستوى حراسة المرمى قبل مواجهة الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بنتيجة 2/0 لصالح الفريق الأحمر.

وكشف مصدر لليوم السابع أن محمد الشناوى لديه إنذاران وحال حصوله على إنذار ثالث فى مباراة العودة أمام الوداد المغربى، المقرر لها الجمعة المقبل، سيغيب عن المباراة النهائية حال تأهل الأهلي، لذا يدرس الجهاز الفنى الدفع بـ على لطفى للحفاظ على الشناوى، خاصة أن نتيجة مباراة الذهاب مريحة إلى حد كبير، إلا أن هناك اتجاها داخل الجهاز الفنى يرفض ذلك ويصر على الدفع بمحمد الشناوى، خاصة أن الوداد سيأتى للقاهرة ولا يوجد ما يخسره وسيهاجم بشراسة، وبالتالى فتواجد الشناوى هام للغاية لضمان التأهل للمباراة النهائية.

وكان لمحمد الشناوى دور البطولة فى تحقيق الأهلى الفوز على الوداد بثنائية فى ملعب محمد الخامس بعد أن تصدى لضربة جزاء والنتيجة تشير لتقدم الأهلى بهدف واحد فقط، وتظهر الأرقام التالية اكتساح الشناوى لجميع الأرقام وأبرزها :

-تصدى محمد الشناوى لـ4 ضربات جزاء فى آخر 7 مباريات.

-حقق الشناوى هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامى القياسي.

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-لعب الشناوى فى شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة.

-لعب الشناوى هذا الموسم فى كل المسابقات 41 مباراة حافظ على نظافة شباكه فى 30 مباراة.

-صنع محمد الشناوى هدفا للأهلى فى شباك الجونة.

-استقبل الشناوى هذا الموسم 13 هدف فقطاوى دور كبير فى كل انتصارات الأهلى هذا الموسم.