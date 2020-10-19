شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة حكماً لمباراة مصر وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة أف سي مصر وطلائع الجيش المقرر لها اليوم على النحو التالي ، وتم اختيار محمد سلامة "حكم ساحة" و أحمد الشريف "مساعد أول" وحسن رمضان "مساعد ثان" ومحمود رمضان"حكم رابع" ومحمود بسيوني "حكم فيديو" وعاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

وتختتم اليوم الأثنين منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف نادى مصر نظيره طلائع الجيش في تمام الثالثة عصراً على ستاد الكلية الحربية في مواجهة يدخلها نادى مصر بعد الخسارة من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.