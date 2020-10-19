شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 24 انتصاراً خارجياً للزمالك في إفريقيا.. أولهم في السودان ‏واّخرهم المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتصار ثمين حققه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على حساب نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد جاء بواسطة النجم أشرف بن شرقي، في لقاء الذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي اختضنه ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية.

واقترب الزمالك بشدة من بلوغ نهائي دوري الأبطال للنسخة الجارية، وللمرة الثامنة عبر تاريخه، حيث يكفيه تحقيق التعادل بأي نتيجة في لقاء العودة بالقاهرة السبت المقبل، من أجل ضمان بطاقة الترشح.

انتصار الزمالك على حساب الرجاء حمل الرقم 24 للإنتصارات الخارجية للفارس الأبيض خارج ميدانه عبر تاريخ مشاركاته القارية ببطولات الأندية الأفريقية.

وبدأت ملحمة الانتصارات البيضاء خارج الحدود من السودان على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف بإياب دور الـ 16 لأبطال الكؤوس عام 1978.

ويكون الزمالك أول فريق مصري يحقق الفوز خارج ملعبه في نهائي قاري، بالتغلب على شوتنج ستارز في نيجيريا بهدف جاء بالنيران الصديقة، أكد به تتويجه القاري الأول بأفريقيا لأندية الدوري عام 1984.

ويتكفل أيمن يونس وعلاء فوزي من تسجيل ثنائية للزمالك في شباك ديناموز هراري الزيمبابوي بإياب دور الـ 16 لمنافسات أفريقيا للأندية أبطال الدوري 1986.

ويستعل الزمالك مشواره في نسخة 1993 من دوري الأبطال بالفوز على ماليندي التنزاني بهدف دون رد حمل توقيع الفلسطيني مصطفى نجم.

في نسخة 1997 لدوري الأبطال يفوز الزمالك على موفوليرا الزامبي بهدف دون رد في زامبيا بواسطة أحمد الكاس، وذلك في إياب ثمن النهائي.

الفوز الخارجي الأول في الألفية الثالثة على المستوى القاري تحقق على حسابالهلال السوداني من جديد بهدف لعبدالحليم علي، في ذهاب دور الـ 32 لأبطال الكؤوس نسخة 2001، ثم تحقيق انتصار غالي على كوستا دي سول الموزمبيقي بهدفين نظيفين بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2002، كذلك الفوز العريض على حساب نازويا شوجار الكيني بنتيجة 4/1 بمستهل المشوار في دوري الأبطال 2003.

Advertisements

وفي 2005 يفتتح الفارس الأبيض مشاره في كينا بالفوز على توسكر، ثم قلب الطاولة على الترجي التونسي بملعب المنزة والفوز عليه بهدفين مقابل هدف في مرحلة المجوهات لتلك النسخة، وسجل للزمالك يومها حازم إمام وجونيور.

وفي تمهيدي دوري الأبطال 2007 يفوز الزمالك على فيتال او البوروندي بهدف دون رد، كذلك في تمهيدي نسخة 2008 والانتصار على الجيش الرواندي بهدفين مقابل هدف، ثم الانتصارالخارجي الأكبر عبر تاريخ مشاركات أبناء الفن والهندسة في أفريقيا برباعية نظيفة أمطروا بها شباك أولينزي الكيني في ذهاب تمهيدي دوري الأبطال 2011، وحملت توقيع حسن مصطفى ومحمود فتح الله وابراهيم صلاح ومحمد أمين عودية.

وتتواصل حكاية الانتصارات الخارجية للفارس الأبيض في أدغال القارة السمراء بثنائية في شباك المغرب الفاسي بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال 2012، ثم تحقيق 4 إنتصارات ثمينة خلال مشواره بالكونفدرالية نسخة 2015 في رقم فريد وجديد حينها لأندية مصر وذلك على حساب كل من الصفاقسي التونسي بنتيجة 3/1 وأورلاندو بايرتس الجتوب أفريقي بهدفين لهدف، ورايون سبورت الرواندي بثلاثية نظيفة والفتح الرباطي المغربي بنتيجة 3/2.

وفي تمهيدي دوري الأبطال 2016 يهزم الزمالك فريق دوالا بالكاميرون بهدف لمحمد كوفي، كذلك على حساب انييمبا النيجيري بعر داره في مرحلة المجموعات بالنسخة ذاتها، كما يحقق الفارس الأبيض انتصاراً ثميناً على حساب بتروأتلتيكو الأنجولي في مجموعات الكونفدرالية 2018-2019، وانتصارين بالنسخة الجارية من دوري الأبطال أولهما على حساب ديكاداها الصومالي في مباراة كان بطل الصومال صاحبها وطلب اقانمتها في مصر وتحقق خلالها أكبر فوز خارجي في تاريخ مشاركات الأندية المصرية بأفريقيا بسبعة أهداف نظيفة، ثم الفوز الثمين على الرجاء البيضاوي بالمغرب بهدف بن شرقي في ذهاب نصف النهائي.