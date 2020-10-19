شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا وبلجيكا وهولندا يطالبون بإستضافة مونديال السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين، تقدم ألمانيا وهولندا وبلجيكا بملف مشترك لطلب استضافة بطولة كأس العالم 2027 لكرة القدم للسيدات. وقال رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلر: "بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا، سيشكل مونديال السيدات 2027 علامة بارزة أخرى في تاريخ كرة القدم". يذكر أن فى حالة نجاح الملف، ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها ألمانيا منافسات كأس العالم لكرة القدم للسيدات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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