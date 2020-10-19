شكرا لقرائتكم خبر عن سندس حشانة: فضلت الانضمام إلى الأهلي.. وطموحي بلا حدود مع القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبرت سندس حشانة، لاعبة الفريق الأول لسيدات يد الأهلي، ن سعادتها بالانضمام إلى صفوف الفريق، مؤكدة أنها لم تتردد في قبول عرض الأهلي.

وأضافت أنها فضلت عرض الأهلي والدفاع عن ألوان شعار نادي القرن على العديد من العروض الأوروبية، خصوصا أن الأهلي نادٍ عربي بمواصفات أوروبية، وأن المفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت بعدما حسمت أمرها بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأكدت سعادتها البالغة بكونها أول محترفة في تاريخ سيدات اليد بقولها: «إنه لمن دواعي الفخر أن أكون أول لاعبة محترفة في التاريخ في صفوف الفريق».

وقالت إنها سبق لها أن خاضت تجربة احتراف في صفوف أحد الأندية التركية، وخاضت معه نهائي كأس أوروبا.

وأضافت أن طموحها بلا حدود مع النادي الأهلي، وأنها ستبذل كل ما لديها للمساهمة في التتويج بكافة الألقاب في الفترة المقبلة.

وأكدت سندس، الحاصلة على أفضل لاعبة في تونس، أن كرة اليد العربية لديها القدرة على المنافسة على أعلى المستويات، خصوصا لما تتمتع به الأندية والمنتخبات العربية من مواهب قادرة على الوصول إلى القمة في المنافسات القارية والعالمية بشيء من التنظيم.

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