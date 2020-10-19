تهانى طوسون: هدفنا إعداد ناشئات متميزات لإمداد الفريق الأول بالاهلى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت تهاني طوسون، رئيس قطاع ناشئات الكرة الطائرة بالاهلى عن سعادتها بالعمل في القطاع وتجهيز العديد من العناصر المتميزة للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وأكدت أن هدفها إعداد قاعدة كبيرة من لاعبات الطائرة من داخل وخارج النادي، ولمواصلة إمداد الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بأفضل العناصر، لمواصلة التربع على عرش الكرة الطائرة محليًّا وقاريًّا.

وأضافت أن فرق الأهلي تقدم مستويات متميزة في كافة المراحل السنية، لكن بعيدًا عن الألقاب فإنها تهدف إلى إعداد عناصر قادرة على تمثيل الفريق الأول بالأهلي ومنتخب مصر.

وشددت على أن النصيحة التي لا تتوقف عن توجيهها للاعبات الصاعدات تتلخص في الالتزام والعمل المستمر من أجل تحقيق أهدافهن في الفترة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

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