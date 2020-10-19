شكرا لقرائتكم الخماسية تستثنى الأهلى والزمالك من القيد بالقائمة الأولى 4 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، بشكل نهائى، على استثناء الأهلى والزمالك من قيد القائمة الأولى قبل 4 نوفمبر المقبل بعد اقترابهما بشدة من التأهل لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن اتحاد الكرة مواعيد القيد، حيث تم فتح القيد فى الفترة بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر، على أن تكون القوائم الإضافية حتى 19 نوفمبر، فيما ستكون فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" بين 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.

ويأتى قرار اتحاد الكرة باستثناء القطبين حتى لا يضطر الفريقان لقيد كل لاعبى الموسم الحالى فى قائمة الموسم الجديد، حتى يشارك هؤلاء اللاعبون فى المباراة النهائية بدورى الأبطال 6 نوفمبر، وحال رغبة القطبين فى الاستغناء عن أى لاعب بعد النهائى الأفريقى يخسر الفريقان الأماكن المخصصة للاستبدال ما يؤثر على مسيرتهما فى الموسم الجديد ويصعب تدعيم صفوفهم عن طريق الاستبدال.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن مد القيد المحلى ليس له علاقة بمشاركة أحمد فتحى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا من عدمه، موضحين أنه لو تم مد القيد المحلى، كما يتردد، فلن يشارك أحمد فتحى بنهائى دورى الأبطال حال تأهل الأهلى للمباراة النهائية. وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه مع انتهاء بطولة الدورى ينتهى عقد أى لاعب، وبالتالى فى حال تأهل الأهلى أو الزمالك لنهائى دورى أبطال أفريقيا فلن يحق لهم إشراك أى لاعب انتهى عقده.

وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية أن عقد أحمد فتحى مع الأهلى ينتهى بنهاية بطولة الدورى، ويحق له الانتقال فى اليوم التالى لناديه الجديد بيراميدز، ولا يجوز قانوناً استمراره مع الأهلى للعب بطولة نهائى دورى أبطال أفريقيا حال تأهل الأهلى أمام الوداد، خاصة أن فيفا أكد فى مخاطباته على استمرار العقود التى انتهت فى 30 يونيو حتى انتهاء الموسم المحلى، وبالتالى فإن عقد فتحى ينتهى مع الأهلى بانتهاء بطولة الدورى والمرجح لها قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

Advertisements

فيما أكد مسئولو الجبلاية أن حازم إمام لاعب الزمالك سيكون من حقه المشاركة فى حالة واحدة وهى تمديد عقده مع الزمالك دون توقيع عقد جديد مع الزمالك، وبالتالى سيكون من حقه المشاركة مع الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا حال تأهل الأبيض.

ويستعد الأهلى لمواجهة الوداد المغربى يوم 23 أكتوبر فى إياب قبل النهائى الافريقى، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربى يوم 24 أكتوبر الجارى، ووضع الفريقان قدما فى المباراة النهائية بعد الفوز فى مباراتىّ الذهاب بالمغرب.