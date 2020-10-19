شكرا لقرائتكم أزمة في الأهلى بسبب محمد الشناوى.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى أزمة حقيقية على مستوى حراسة المرمى قبل مواجهة الوداد المغربى فى إياب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على ملعب ستاد القاهرة، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بنتيجة 2/0 لصالح الفريق الأحمر.

وعلم "الخليج 365"، أن محمد الشناوى لديه انذارين وفى حالة حصوله على انذار ثالث فى مباراة العودة أمام الوداد المغربى المقرر لها يوم الجمعة المقبل سيغيب عن المباراة النهائية حال تأهل الأهلي، ولذلك يدرس الجهاز الفنى الدفع بعلى لطفى للحفاظ على الشناوى خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب مريحة إلى حد كبير، إلا أن هناك تيار داخل الجهاز الفنى يرفض ذلك ويصر على الدفع بمحمد الشناوى خاصة أن الوداد سيأتى للقاهرة ولا يوجد ما يخسره وسيهاجم بشراسة وبالتالى فتواجد الشناوى هام للغاية لضمان التأهل للمباراة النهائية.

وكان لمحمد الشناوى دور البطولة فى تحقيق الأهلى الفوز على الوداد بثنائية فى ملعب محمد الخامس بعد أن تصدى لضربة جزاء والنتيجة تشير لتقدم الأهلى بهدف واحد فقط، وتظهر الارقام التالية اكتساح الشناوى لجميع الارقام ويعد ابرزها :

-تصدى محمد الشناوى لـ4 ضربات جزاء فى اخر 7 مباريات

-حقق الشناوى هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامى القياسي

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-لعب الشناوى فى شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة

-لعب الشناوى هذا الموسم فى كل المسابقات 41 مباراة حافظ على نظافة شباكه فى 30 مباراة

-صنع محمد الشناوى هدفا للأهلى فى شباك الجونة

-استقبل الشناوى هذا الموسم 13 هدف فقطاوى دور كبير فى كل انتصارات الأهلى هذا الموسم.