شكرا لقرائتكم الأهلى يحذر اللاعبين من الاختلاط تجنبا للإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام القادمة تجنباً لتعرض أياً منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربي، المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء يوم السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا سواء فى بطولة دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الأفريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.

من جانبه أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عن سعادته بالفوز الغالى الذى حققه فريقه على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، وقال موسيماني: "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود فى المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

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تابع: "حارسنا محمد الشناوى كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثانى فى الشوط الثانى من المباراة"، مضيفا أن التنظيم التكتيكى كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث أو رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءً حسنًا فى المباراة ولم نرتكب اية أخطاء فى محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي، معلقاً: "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذى قدموه فى مباراة الوداد .