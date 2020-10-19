شكرا لقرائتكم الإنتاج والمقاصة يطالبون اتحاد الكرة بتقديم موعد مباراتهم الأخيرة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو الإنتاج الحربى ومصر المقاصة خطوط اتصال مع نظرائهم فى اتحاد الكرة من أجل الحصول على موافقتهم بتقديم مباراة الانتاج ومصر المقاصة بالجولة الأخيرة فى مسابقة الدورى لتقام فى الوقت الراهن وعدم الانتظار لفترة أخرى خاصة أن موقف الفريقين واضح فى جدول المسابقة واللقاء غير مؤثر على وضعهم بجانب أن الفريقين لايرتبطان بأى منافسات أخرى بعد خروجهم من كأس مصر، ويأتى هذا الطلب لرغبة الناديين فى منح لاعبيهم راحة استعداداً للموسم الجديد وحسم موقف الراحلين والصفقات الجديدة للناديين.

وتبدأ لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق فتح ملف الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة الاتحاد السكندرى التى أقيمت عصر السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام وفاز بها الإنتاج بهدفين مقابل هدف، حيث قرر مختار مختار منح لاعبيه إجازة 3 أيام فى ظل غموض موعد لقاء المقاصة بالجولة الاخيرة للمسابقة وحاجة اللاعبين لفترة راحة بعد خوضهم مباريات كثيرة فى فترة زمنية قصيرة.

ومنذ عودة مسابقة الدورى من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا، حيث خاض الفريق 16 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى ستة مباريات وتعادل فى مباراتين، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق ثم خسر من وادى دجلة برباعية مقابل هدف ثم فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من الإسماعيلى بهدف دون رد ثم فاز على نادى مصر بثلاثة أهداف دون رد ثم فاز على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.