شكرا لقرائتكم لاعبو برشلونة يرفضون تخفيض الرواتب مع البارسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض عدد من لاعبى فريق برشلونة الإسباني، خطة إدارة الفريق الكتالونى لتخفيض الرواتب فى الموسم الجديد، بسبب الأضرار الاقتصادية التى تسبب فيها فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، أن عددا من لاعبى برشلونة، أبدوا رفضهم الشديد عبر خدمة "بوروفاكس" تجاه خطة الإدارة لتخفيض الرواتب بالاشتراك مع عمال البلوجرانا.

أوضحت الصحيفة، أن العلاقة الثنائية بين لاعبى برشلونة وإدارة النادى برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو ليس على ما يرام، وهو ما سينذر بصدام جديد داخل البارسا.

كشفت، عن تصدر أسماء ثقيلة داخل غرف ملابس برشلونة، مبدأ فكرة تخفيض الرواتب من قبل إدارة النادى، ولا يريدون حتى التفاوض مباشرة مع رئيس برشلونة، لأنهم يعتبرونه فاقدًا للمصداقية.

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وبالرغم من ذلك، هناك حالة من الإصرار داخل مجلس إدارة برشلونة على تنفيذ خطة تخفيض رواتب اللاعبين، معلنين رغبتهم فى فتح باب التفاوض معهم بشكل جاد.

اختتمت الصحيفة، أن ثلاثى برشلونة تير شتيجن وكليمونت لينجليت وفرانكى دى يونج من بين الأسماء الثقيلة التى انضمت إلى بقية زملائهم فى رفض مقترح إدارة برشلونة لتخفيض الرواتب.

يستعد فريق برشلونة لمواجهة فرينكفاروزى المجرى غدا الثلاثاء، فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا.