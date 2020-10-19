شكرا لقرائتكم عصام مرعى: الأهلى والزمالك أفضل من الوداد والرجاء بمراحل وبن شرقى ساحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عصام مرعى نجم الزمالك الاسبق أن المغربى أشرف بن شرقى نجم الفارس الأبيض هو أفضل لاعب فى الزمالك بمواجهة الرجاء المغربى، وقال عصام مرعى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الرجاء المغربى ونجح فى تحجيم الفريق المغربى على أرضه، وتميز دفاعاً وهجوماً، ولكن تبقى لمسات أشرف بن شرقى ساحرة فهو الأفضل على الإطلاق".

ويضيف عصام مرعى: "الأهلى والزمالك أفضل من الوداد والرجاء من كل الوجوه، الأحمر والابيض عينهم على البطولة ولديهم شخصية البطل واضحة وتشعر كأن الفريقين لا يبحثان سوى عن منصة التتويج الأفريقية، حتى المدربين موسيمانى وباتشيكو لم يعجبهم الفوز بهدفين أو هدف وكان يسعون لزيادة غلة الاهداف لحسم التأهل للمباراة النهائية مبكراً".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق: "ورغم ذلك تبقى مواجهات الاياب بالقاهرة صعبة، يجب أن يخوضها الفريقين بتحدى كبير ورغبة فى الحسم المبكر لنرى نهائى أفريقى مصرى خالص".

وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور صرف مكافأة مالية للاعبين بعد تحقيق الفوز الذى حققه الفريق الكروى على الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وأعلن المستشار مرتضى منصور عن قرار إدارة النادى بصرف 50 ألف جنية لكل لاعب فى قائمة الفريق سواء المشاركين أو حتى المستبعدين.

وأعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن سعادته ورضائه بعد فوز فريق الكرة الأول بالنادى على الرجاء البيضاوى فى المغرب، معتبرا أن البطل الحقيقى هى جماهير الزمالك العظيمة التى قامت بمساندة اللاعبين ودعمهم بشكل دائم طيلة الفترة الماضية خاصة قبل اللقاء.

أضاف منصور أن الزمالك لديه أعظم جماهير فى العالم ويساندون الكيان وهو ما كان يطلبه منهم دائماً بمساندة الكيان وليس رئيس النادى أو أشخاصا.