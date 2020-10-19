شكرا لقرائتكم رسميا.. محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلى الصاعد حديثا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي البنك الأهلي تعيين محمد يوسف مديراً فنياً للفريق بداية من الموسم الجديد بعد صعود الفريق للدوري الممتاز هذا الموسم، ومن المقرر أن يعلن مسئولو نادي البنك الأهلي عن تعيين يوسف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يعاون محمد يوسف كلاً من عادل مصطفي ومدرب الحراس طارق سليمان، وعلم اليوم السابع أن البنك الأهلي كان قد انهى اتفاقه مع خالد جلال لتدريب الفريق، إلا أن موقف الإدارة تغير في اللحظات الأخيرة وتم التراجع عن الاتفاق معه ليتم اسناد المسئولية لمحمد يوسف في النهاية.

ولعب محمد يوسف فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

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وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.