شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما وزيزو والونش الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى الإعلامى أحمد شوبير بفوز الزمالك على منافسه الرجاء المغربى فى عقر داره، مؤكداً أنه مع اللجنة الخماسية يستحقان نصف مكافأة الفوز بالبطولة الافريقية لو فاز بها الأهلى أو الزمالك لإصرارهم الشديد على عودة بطولة الدورى

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعاً وهجوماً، يستحق عليها الاشادة، الزمالك تخطى عقبة رحيل كارتيرون ونجح باتشيكو فى الاختبار وظهر الفريق بصلابة دفاعية وإصرار غير عادى على الخروج فائزاً "

ويضيف شوبير:"الونش أحسن مدافع فى مصر، زيزو يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق، أبو جبل عالمى وتقبلت منه بعض السقوط لإزالة الضغوط عن لاعبيه، الفريق ظهر متماسك بدنياً لدرجة أن باتشيكو لم يجرى سوى تغيير واحد، والحكم الكاميرون اليوم نيانت كان رائعاً لم يمنح الرجاء ركلة جزاء وأمن فوز الفريق الابيض ".

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وتابع شوبير: "لازم الأهلى أو الزمالك من يحصد فيهم اللقب الافريقى يدينى أنا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة نص مكافأة بطولة أفريقيا، كنا وراء التمسك الشديد بعودة بطولة الدورى، الناس المحترمة فى اللجنة الخماسية كان لديهم اصرار شديد على عودة البطولة وعدم الغائها بسبب كورونا لازم نقولهم بأعلى صوت شكراً ومن هاجمنا لابد أن يعتذر لنا ويقول كنتوا على حق أنتم كنتم أصحاب رؤية بعيدة، بداية من الدولة والحكومة الكل راهن على عودة النشاط وستكون المكافأة أول نهائى بين الأهلى والزمالك بدورى ابطال أفريقيا ذلك الحدث التاريخى الذى لم يحدث من قبل".

وأكمل :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها، ولازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".