شكرا لقرائتكم الونش أحسن مدافع فى مصر..سر تألق مساك الزمالك الدائم وثبات ومستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات محمود حمدى الونش لاعب الزمالك من أفضل المدافعين على الساحة االرياضة فى الوقت الحالى حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة مع فريقه فى البطولات المحلية وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وساهم الونش فى فوز فريقه الزمالك بهدف نظيف عل منافسه الرجاء البيضاوي المغربي حيث أبعد العديد من الكرات عن مرماه كادت أن تتسب فى أهداف محققة لاصحاب الارض على ملعب محمد الخامس فى كازابلانكا فى الدار البيضاء بالمغرب .

ويرجع سر تألق الونش الدائم فى عدة أسباب لعل أهمها مستواه الثابت والتركيز الدائم والاهتمام بالجوانب الدفاعية وعدم التقدم للأمام فى الكرات المرتدة والسرعة وعدم التهور واللعب برجولة زائدة وحسن التوقع واليقظة المستمرة فضلا عن إشتراك فى جميع الكرات ومحاولته إبعاد الخطورة والمهاجمين عن مرماه

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حقق فريق الزمالك فوزاً مُثيراً على الرجاء المغربى بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وبذلك يقترب الأبيض من الصعود لنهائى دورى أبطال أفريقيا وأن كان الحسم سيكون فى لقاء العودة يوم السبت المقبل بمصر.

وخاض الزمالك مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، امامه الرباعى أحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفى الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثى اشرف بن شرقى ويوسف أوباما واسلام جابر وفى الهجوم مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل الرجاء، كلاً من، أنس الزنيتى، عبد الإله مدكور، فابريس نجاه، بدر بانون، إلياس الحداد، عمر العرجون، فابريس نجوما، عبد الإله حافيظي، محسن متولي، سفيان رحيمى وبين مالانجو.