شكرا لقرائتكم انضباط الجبلاية تستمع اليوم لممثلى الأهلى والزمالك فى الشكاوى المتبادلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تعقد اليوم الاثنين، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة استماع فى الشكاوى المتبادلة بين ناديى الأهلى والزمالك، وطلبت اللجنة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والممثل القانوني لنادي الزمالك، لجلسة تحقيق في الثانية عشر ظهر اليوم، بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى ناديه ضد النادي الآخر.

وكانت اللجنة قررت فى اجتماعها الأخير تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 50 ألف جنيه،لهجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة..وبالنسبة للتظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من محمد ابراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، ضد العقوبة الموقعة بحقه ، وقبول التظلم المقدم من علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت والغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.

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من ناحية أخرى، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، صرف مكافأة 500 ألف جنيه لكل ناد من الأندية الصاعدة من القسم الثانى إلى الدورى الممتاز فى الموسم الجديد، بجانب إقامة حفل تكريم للفرق الثلاثة الصاعدة.

وصعدت فرق غزل المحلة والبنك الأهلي وسيراميكا رسميا إلى الدورى الممتاز، بعد تصدرهم المجموعات الثلاث فى القسم الثانى عقب استئنافه.