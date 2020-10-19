شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف "أصحاب الوشين" فى جريمة الترانزيت ويؤكد: علاقتى بأسوان أبدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، استياءه من بعض مسئولى ناديه الذين وصفهم بأصحاب "الوشين"، مؤكداً أنه لا يتخذ النادى ترانزيت. وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كنت صريحاً من البداية مع مسئولى أسوان، وقلت إن جالى عروض مميزة والناس قالتلى مقدرين موقفك ودورك مع الفريق، ولكن لقيت بعض الناس المسئولة فى النادى بتقول إن كشرى خد أسوان ترانزيت، وبجد مش عارف أقولهم إيه غير أنهم بوشين".

وتابع كشرى، "علاقتى مع أسوان أبدية وعقدى ممتد مع الفريق حتى نهاية المباراة الأخيرة بالدورى، ولا أنكر هذا النادى، ولكن ما الخطأ الذى ارتكبته حتى اتهم بمثل هذه الاتهامات، كل لاعبى فريقى تلقوا عروضاً أليس طبيعى أن أتلقى عروضاً مميزة مثلهم؟!".

وعن قرار اتحاد الكرة بمنع المدربين من تدريب ناديين فى موسم واحد قال كشرى، "كنت أتمنى أن يطبق على الطرفين المدرب والنادى أيضاً وليس المدرب وحده، مفيش مدرب عايز يتنطط من نادى لنادى، وفى مسئولين ممكن بكلمة ينهوا رحلتك وتعبك مع نادى فى لحظة، لازم يكون فى مراعاة لمثل هذه الامور"

وعن مباراة الأهلى والزمالك مع الأندية المغربية قال كشرى، "الفريقان قدما مباريات رائعة، وسبب تفوقهما فى رأيى هو دفاعهما المميز، أى فريق يدافع كويس لازم يكسب، وفى لقاءات الإياب لازم يكون فى توازن ولا ينظر اللاعبون لنتيجة مباراة الذهاب، ولازم يسجلوا هدف مبكر فى الشوط الأول حتى ننهى آمال الرجاء والوداد فى التأهل نهائياً".

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وفى وقت سابق، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان، عن وجود اجتماع الثلاثاء المقبل بين مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان مع أحمد كشرى مدرب الفريق لحسم ملف المدير الفنى بشكل نهائى وتحديد موقفه من الرحيل أو البقاء مع نادى أسوان، وذلك بعدما تلقى كشرى عدة عروض للرحيل عن أسوان، بعد العروض القوية التى قدمها مع زهرة الجنوب فى النصف الثانى من الموسم الجارى.

من جانبه أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لأسوان، أنه سيبلغ إدارة ناديه بقراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تماسيح النيل بالموسم الجديد عقب مباراة الإسماعيلى، وقال كشرى "عقدت جلسة اليوم مع اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان وأبلغته بأننى أحلم برد جميل النادى، خاصة أن وشهم حلو وهما سبب ذياع صيتى كمدرب فى الدورى الممتاز ولهم فضل كبير على ولكنى أمتلك عروضا كبيرة".

وأضاف كشرى، "تلقيت أربعة عروض قبل حسم مصير أسوان ورفضتها وقلت هكمل حتى لو ههبط مع الفرقة، ودلوقتى الحمد لله الفرقة عدت وبمستوى كويس ونجحت فى تحقيق الهدف الذى طلبه منى النادى والجمهور الجميل، ورئيس أسوان قال لى إحنا مش هنقف فى طريقك بس بلغنا بدرى عشان نعرف نتصرف وقررت إبلاغهم بقرارى النهائى."

وتابع كشرى، "أمتلك عرضاً لتدريب أحد الأندية التى لم أكن أحلم بها، ولدى ثلاثة عروض من أندية مؤسسات من بينها مصر المقاصة، وإن كان الفريق الفيومى اكتفى بمجرد تلميحات ولم تصل للصيغة الرسمية".

وأكد كشرى أن "70 % من لاعبى أسوان لديهم عروض قوية، كل لاعب لديه أربعة عروض على الأقل، ومنها أندية كبيرة، وهى مهمة صعبة سوف تواجه أسوان الموسم المقبل."