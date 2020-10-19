شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى يرجع تفوق الأهلى والزمالك لشخصية البطل ويؤكد: بن شرقى ساحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعى، نجم الزمالك السابق، أن المغربى أشرف بن شرقى نجم الفارس الأبيض هو أفضل لاعب فى الزمالك بمواجهة الرجاء المغربى، وقال عصام مرعى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الرجاء المغربى ونجح فى تحجيم الفريق المغربى على أرضه، وتميز دفاعاً وهجوماً، ولكن تبقى لمسات أشرف بن شرقى ساحرة فهو الأفضل على الإطلاق".

وأضاف عصام مرعى، "الأهلى والزمالك أفضل من الوداد والرجاء من كل الوجوه، الأحمر والأبيض عينهم على البطولة ولديهم شخصية البطل واضحة وتشعر كأن الفريقين لا يبحثان سوى عن منصة التتويج الأفريقية، حتى المدربان موسيمانى وباتشيكو لم يعجبهما الفوز بهدفين أو هدف وكانا يسعيان لزيادة غلة الأهداف لحسم التأهل للمباراة النهائية مبكراً".

وتابع نجم الزمالك السابق، "ورغم ذلك تبقى مواجهات الإياب بالقاهرة صعبة، يجب أن يخوضها الفريقان بتحدٍ كبير ورغبة فى الحسم المبكر لنرى نهائى أفريقى مصرى خالص".

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وقرر مجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور صرف مكافأة مالية للاعبين بعد تحقيق الفوز الذى حققه الفريق الكروى على الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن المستشار مرتضى منصور عن قرار إدارة النادى بصرف 50 ألف جنية لكل لاعب فى قائمة الفريق سواء المشاركين أو حتى المستبعدين.

وأعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن سعادته ورضائه بعد فوز فريق الكرة الأول بالنادى على الرجاء البيضاوى فى المغرب، معتبرا أن البطل الحقيقى هى جماهير الزمالك العظيمة التى قامت بمساندة اللاعبين ودعمهم بشكل دائم طيلة الفترة الماضية خاصة قبل اللقاء.

أضاف منصور أن الزمالك لديه أعظم جماهير فى العالم ويساندون الكيان وهو ما كان يطلبه منهم دائماً بمساندة الكيان وليس رئيس النادى أو أشخاصا.