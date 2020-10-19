شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الجزائرى رضوان الشريفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو الإسماعيلى فى الساعات الأخيرة الرتوش الأخيرة على التعاقد مع الجزائرى رضوان الشريفى، الظهير الأيسر لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، والذى فسخ تعاقده مع ناديه منذ أيام قليلة، حيث يتفق الطرفان على التفاصيل المالية للصفقة قبل الإعلان الرسمى، ويسعى مسئولو الدراويش لتدعيم مركز الظهير الأيسر بعد الضعف الواضح الذى ظهر عليه الثنائى محمود البدرى وأسامة إبراهيم طوال مباريات الموسم الحالى.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى غربلة اللاعبين الأجانب بصفوف الدراويش، وترى اللجنة أن غالبيتهم لا يصلح للاستمرار فى الموسم الجديد، ويبذل أعضاء اللجنة جهودا مكثفة لاختيار لاعبين أجانب مميزين لتمثيل الفريق فى المرحلة المقبلة، لاسيما قبل اتخاذ قرار نهائى برحيل الموجودين خوفاً من عدم التوصل لاتفاق مع الجدد فى ظل ارتفاع التكلفة المادية لأغلب الصفقات المميزة.

فى سياق مختلف، كشف علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس ناديه رصد مبالغ مناسبة لسوق الصفقات الصيفية تمهيداً لتدعيم صفوف الدراويش بعيداً عن سقف الصفقات المتعارف عليه فى القلعة الصفراء، وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" سبب تأخر الاسماعيلى فى الكشف عن صفقاته الجديدة أن النادى لايبحث عن اللاعب الحر، ومعظم اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم مرتبطين بعقود مع أنديتهم وجارى التفاوض معها"

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وعن أسعار الصفقات الجديدة قال علاء وحيد :"المهندس ابراهيم عثمان وضع ميزانية مناسبة لإتمام الصفقات بما يتماشى مع الاسعار الحالية وبعيداً عن السقف المعروف فى صفقات الاسماعيلى"

ويضيف علاء وحيد :"الاسماعيلى فى طريقه لإعلان التعاقد مع صفقات مميزة ولكن الاعلان الرسمى له معايير معينة بعد اتمام كل بنود التعاقد واختيار الوقت المناسب للطرفين لإعلان الصفقة".

فى نفس الشأن، تواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.