شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من الاختلاط قبل مواجهة الوداد بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبيه من الاختلاط خلال الأيام المقبلة تجنباً لتعرض أى منهم للإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذى سيحول دون مشاركته فى مواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى إياب دور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد حسم الفريق الأحمر مباراة الذهاب التى أقيمت فى الدار البيضاء السبت الماضى بهدفين نظيفين لصالحه.

ويرفض الكاف تأجيل أى مباريات للفرق التى يتعرض لاعبوها للإصابة بفيروس كورونا، سواء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية، حيث يصر الاتحاد الأفريقى على استكمال المسابقة فى مواعيدها المُحددة.

Advertisements

من جانبه أعرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى عن سعادته بالفوز الغالى الذى حققه فريقه على الوداد المغربى بثنائية نظيفة، وقال موسيمانى، "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود فى المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

وأضاف موسيمانى، "حارسنا محمد الشناوى كان متألقاً وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثانى فى الشوط الثانى من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكى كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأشار مدرب الأهلى إلى خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءً حسنًا فى المباراة ولم نرتكب اية أخطاء فى محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي، قائلا، "كنت أتمنى تسجيل أهداف أكثر ولكن أشكر اللاعبين على هذا الأداء الذى قدموه فى مباراة الوداد .