شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربينى تستعيد عرش الأسكواش على أنغام "بعيد عنك حياتي عذاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكأنها قصة حُب رائعة بين نور الشربيني ولعبة الإسكواش.. لا تتحمّل النجمة العالمية الابتعاد عن اللعبة.. لو لم يحالفها التوفيق في بطولة أو ابتعدت عن قمة الهرم العالمي في الإسكواش لسبب أو لآخر.. سرعان ما تجتهد وتعود بسرعة الصاروخ لتتربّع مرة أخرى على عرش الأسكواش وكأنها تشدو برائعة كوكب الشرق أم كلثوم "بعيد عنك حياتي عذاب" فهي لا تستطع تحمّل "فراق" الأسكواش العالمي.

منذ أيام ضربت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم، عصفورين بحجر واحد، وذلك بعد تتويجها ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى.

وانتزعت البطلة المصرية اللقب للعام الثانى على التوالى، كما تقدمت أيضاً إلى المركز الأول فى التصنيف العالمى، الذى فقدته فى ديسمبر الماضى لصالح رنيم الوليلى، البطلة المعتزلة، قبل أن تسيطر عليه نوران جوهر لمدة 3 أشهر فقط بداية من يونيو الماضى حتى أكتوبر الجارى.

وفازت الشربينى فى المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية،بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.

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نور الشربينى ولدت فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبار فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.