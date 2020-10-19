- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربينى تستعيد عرش الأسكواش على أنغام "بعيد عنك حياتي عذاب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكأنها قصة حُب رائعة بين نور الشربيني ولعبة الإسكواش.. لا تتحمّل النجمة العالمية الابتعاد عن اللعبة.. لو لم يحالفها التوفيق في بطولة أو ابتعدت عن قمة الهرم العالمي في الإسكواش لسبب أو لآخر.. سرعان ما تجتهد وتعود بسرعة الصاروخ لتتربّع مرة أخرى على عرش الأسكواش وكأنها تشدو برائعة كوكب الشرق أم كلثوم "بعيد عنك حياتي عذاب" فهي لا تستطع تحمّل "فراق" الأسكواش العالمي.
منذ أيام ضربت نور الشربينى لاعبة سبورتنج وبطلة العالم، عصفورين بحجر واحد، وذلك بعد تتويجها ببطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، والتى استضافتها أهرامات الجيزة، كأحد أكبر البطولات البلاتينية فى عالم الإسكواش وهى أعلى فئة ببطولات اللعبة، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 270 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وذلك بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى.
وانتزعت البطلة المصرية اللقب للعام الثانى على التوالى، كما تقدمت أيضاً إلى المركز الأول فى التصنيف العالمى، الذى فقدته فى ديسمبر الماضى لصالح رنيم الوليلى، البطلة المعتزلة، قبل أن تسيطر عليه نوران جوهر لمدة 3 أشهر فقط بداية من يونيو الماضى حتى أكتوبر الجارى.
وفازت الشربينى فى المباراة النهائية لبطولة مصر الدولية،بثلاثة أشواط مقابل نظيفة على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً للسيدات، فى مباراة استغرقت 36 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-9, 11-6.
وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.
أصبحت نور الشربينى أصغر لاعبة عالميًا تدخل قائمة المراكز العشرة الأولى للتصنيف فى الاسكواش على مستوى العالم وذلك فى مايو 2014.
تسلقت نور الشربينى بخطوات ثابتة التصنيف العالمى لتصل إلى المركز الثانى فى أبريل 2016، ثم وصلت البطلة المصرية إلى قمة التصنيف فى مايو 2016 لتطيح بـ لورا ماسورا من المركز الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. نور الشربينى تستعيد عرش الأسكواش على أنغام "بعيد عنك حياتي عذاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.