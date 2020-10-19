شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب الأهلى والزمالك بنصف مكافأة أفريقيا بالاشتراك مع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى أحمد شوبير بفوز الزمالك على الرجاء المغربى فى عقر داره، مؤكداً أنه مع اللجنة الخماسية يستحقان نصف مكافأة الفوز بالبطولة الأفريقية لو فاز بها الأهلى أو الزمالك لإصرارهم الشديد على عودة بطولة الدورى. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعاً وهجوماً، يستحق عليها الإشادة، الزمالك تخطى عقبة رحيل كارتيرون ونجح باتشيكو فى الاختبار وظهر الفريق بصلابة دفاعية وإصرار غير عادى على الخروج فائزاً ".

وأضاف شوبير، "الونش أحسن مدافع فى مصر، زيزو يقدم أفضل مواسمه على الإطلاق، أبو جبل عالمى وتقبلت منه بعض السقوط لإزالة الضغوط عن زملائه، الفريق ظهر متماسكاً بدنياً لدرجة أن باتشيكو لم يجر سوى تغيير واحد، والحكم الكاميرون اليوم نيانت كان رائعاً لم يمنح الرجاء ركلة جزاء وأمن فوز الفريق الأبيض ".

وتابع شوبير، "لازم الأهلى أو الزمالك من يحصد فيهم اللقب الأفريقى يدينى أنا واللجنة الخماسية باتحاد الكرة نصف مكافأة بطولة أفريقيا، كنا وراء التمسك الشديد بعودة بطولة الدورى، الناس المحترمة فى اللجنة الخماسية كان لديهم إصرار شديد على عودة البطولة وعدم إلغائها بسبب كورونا لازم نقولهم بأعلى صوت شكراً، ومن هاجمنا لابد أن يعتذر ويقول كنتوا على حق أنتم كنتم أصحاب رؤية بعيدة، بداية من الدولة والحكومة الكل راهن على عودة النشاط وستكون المكافأة أول نهائى بين الأهلى والزمالك بدورى أبطال أفريقيا ذلك الحدث التاريخى الذى لم يحدث من قبل".

وأشار شوبير إلى أن "الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها، ولازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجابية بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الإياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".