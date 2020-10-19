شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهز كهربا لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا لمواجهة الإياب أمام الوداد المغربي والذي تم استبعاده من مباراة الذهاب لاستمرار معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الطبي أكد إمكانية تجهيز اللاعب لمباراة العودة المهمة، ويبدأ الأهلي اليوم الإثنين استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، وذلك بعد وصول الفريق من المغرب على متن طائرة خاصة أمس الأحد، عقب الفوز على بطل المغرب ذهاباً بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي بإستاد محمد الخامس سجلها قفشة وعلى معلول.

و أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني: "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

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تابع: "حارسنا محمد الشناوي كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءًا حسنًا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي،معلقاً : "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد