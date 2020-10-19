"العودة أقوى وأكثر قوة".. رسالة فان دايك بعد إصابته بالرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تعهد فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي بتحقيق عودة قوية، وذلك بعد الإعلان عن أنه يحتاج إلى عملية جراحية في الركبة.

وأصيب الهولندي فان دايك في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال فان دايك إنه سيسعى للعودة بأسرع شكل ممكن بعد التعافي من العملية الجراحية.

وأضاف :"الآن أكثف تركيزي على التعافي، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع شكل ممكن."

وتابع :"رغم خيبة الأمل الواضحة، أنا مقتنع تماما بأن الفرص تكمن في الصعوبات، وبعون الله سأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من أي وقت مضى."