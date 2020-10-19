"أمير صنع الفريق بذكاء".. ميدو يُعلق على فوز الزمالك أمام الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، بخدمات أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، مؤكدًا أنه نجح في صناعة الفريق بذكاء شديد.

ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء المغربي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغرد ميدو عبر تويتر قائلا: "مباراة الرجاء، أظهرت قوة سكواد الزمالك ولو كنت مكان باتشيكو لبدأت المباراة القادمة بنفس تشكيل أمس حتى لو عادت كل الغيابات".

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وأضاف: "أمير مرتضى صنع هذا الفريق بذكاء شديد جدا.. مباراة العودة ستكون أصعب".

وتابع ميدو: "واحدة من أهم النقاط اللي رجحت كفة الزمالك هو عدم الحديث عن أي أزمات خارج الملعب حول الزمالك ونجاح الجماهير في دعم اللاعبين فقط وعدم التطرق لاي مشاكل أخرى".

وأتم: "أتمنى مواصلة الدعم حتى مباراة العودة وعدم التطرق للحديث عن أي مشكلة قد تشتت اللاعبين".

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء ستقام باستاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.