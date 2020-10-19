ميدو مشيدًا بأداء أبو جبل: "كان مركز ونقل ثقته للاعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، بإمكانيات محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض خلال مشاركته ضد الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحل الزمالك ضيفًا على الرجاء المغربي مساء أمس الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المباراة التي استضافها ملعب محمد الخامس، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله أشرف بنشرقي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "أبو جبل كان مركز في مباراة الأمس، ونقل ثقته في نفسه لكل زمايله."

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وأضاف: "أكثر ما أسعدني هو عدم إضاعته للوقت خلال المباراة (ويعمل شغل بلدي في اخر نص ساعة)، وهذا ما قلل الوقت بدل من الضائع وبالتالي قلل الضغط على اللاعيبن في اخر المباراة."

وأتم: "هناك كرتين فقط تسرع في لعبهم وكان عليه الهدوء بعض الشئ."

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء ستقام على ستاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.