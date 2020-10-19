بالفيديو.. "هدف الأهلي" يغادر "باكيًا" بعد سقوط الرجاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ظهرت علامات الحزن والحسرة على بدر بانون مدافع الرجاء المغربي عقب نهاية مباراة فريقه ضد الزمالك التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا بفوز الطرف المصري بهدف دون رد.

وحل الزمالك مساء أمس الأحد على الرجاء المغربي في ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي، ونجح أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض في قيادة فريقه لتحقيق الفوز بهدف نظيف

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مقطع فيديو لبانون وهو يتوجه إلى القائم الأيسر للمرمى ليقبله وهو يبكي.

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من جانبها، قالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن لقطة بانون كانت بمثابة لحظة وداع لملعب محمد الخامس، بعد أن حسم اللاعب المغربي انتقاله للنادي الأهلي، وفق المعطيات التي سبق وانفردت بها.

وكانت صحيفة "البطولة" قد زعمت قبل أسابيع أن المدافع الرجاوي، وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 3 مواسم.

جدير بالذكر أن الرجاء سيحل ضيفًا على الزمالك في مباراة العودة المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة.