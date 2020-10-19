كيف تناولت صحف المغرب سقوط الرجاء أمام الزمالك بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قطع فريق الزمالك نصف طريق التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز الثمين الذي تحقق على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

لقاء الذهاب شهد تسجيل الزمالك هدفًا جاء عن طريق أشرف بنشرقي، ليكون الفريق الأبيض مطالبًا بالتعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء العودة والمقرر لها السبت المقبل بمصر.

في المقابل، ليس أمام الرجاء سوى تحقيق نتيجة الفوز بهدفين دون رد على أقل تقدير من أجل خطف بطاقة العبور من القاهرة.

- "سقوط الرجاء"

تناولت صحفية "المنتخب" المغربية، أحداث مباراة الرجاء البيضاوي والزمالك، قائلة إن رأسية بنشرقي قادت الفريق الأبيض لإسقاط الرجاء.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن الفريق المغربي عجز عن فرض سيطرته رغم إمتلاكه الكرة كثيرًا، على العكس التنظيم الدفاعي المحكم للزمالك أربك حسابات كتيبة جمال السلامي التي وجدت صعوبة في اختراق دفاع الفريق الأبيض.

- "الرجاء يتعثر بميدانه"

سلطت صحيفة "LE 360" المغربية الضوء على نتيجة مباراة الرجاء والزمالك، لافتة إلى أن الفريق المغربي تعثر على ميدانه في دوري الأبطال.

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وأضافت الصحيفة، أن الجولة الأولى شهدت تفوق الزمالك على الرجاء بفضل الهدف الذي سجله أشرف بنشرقي والذي جاء في الدقيقة 18.

الصحيفة أوضحت أن مباراة الإياب هيّ الفرصة الأخيرة لصالح الرجاء عندما يخرج لمواجهة الزمالك بمصر يوم السبت المقبل.

"الرجاء يسقط أمام الزمالك"

ذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن فريق الرجاء البيضاوي بقيادة جمال السلامي عجز عن اختراق دفاع الزمالك بعدما حاول "النسور" في الوصول لشباك الفريق الأبيض.

وأضافت الصحيفة، أن هناك مواجهة جديدة ستقام يوم السبت المقبل بالقاهرة، لكن الرجاء ليس أمامه سوى فرصة الفوز بهدفين دون رد.

- "هزيمة الزمالك في البيضاء"

صحيفة "البطولة" المغربية، قالت إن فريق الرجاء البيضاوي تعثر أمام ضيفه الزمالك بهدف دون رد.

وحاول الرجاء تسجيل التعادل في شباك الزمالك إلا أن الفريق المغربي عجز عن ذلك، لافتة الصحيفة إلى أن المباراة شهدت احتجاجات من "النسور" على الحكم الكاميروني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريقيان سيلعبان مرة أخرى يوم السبت المقبل في مباراة الإياب والتي ستجرى على أرضية ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.