شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم موقعة موناكو ومونبلييه في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل موناكو أمام ضيفه مونبلييه، بهدف لمثله، مساء أمس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي. وعلى ملعب لويس الثاني.
افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم ستيفي مافيديدي، وتمكن اللاعب وسام بن يدر من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.
ولعب موناكو منقوصًا منذ الدقيقة 19، بعد طرد لاعبه تيجي سافانييه بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.
وبهذه النتيجة، رفع كل من مونبلييه وموناكو رصيديهما من النقاط إلى 11 في المركزين السادس والسابع، على الترتيب.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
105,424
-
تعافي
98,247
-
وفيات
6,120
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل الإيجابي يحسم موقعة موناكو ومونبلييه في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.