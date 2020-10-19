شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابي يحسم موقعة موناكو ومونبلييه في الدوري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل موناكو أمام ضيفه مونبلييه، بهدف لمثله، مساء أمس، ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الفرنسي. وعلى ملعب لويس الثاني.

افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم ستيفي مافيديدي، وتمكن اللاعب وسام بن يدر من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

ولعب موناكو منقوصًا منذ الدقيقة 19، بعد طرد لاعبه تيجي سافانييه بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبهذه النتيجة، رفع كل من مونبلييه وموناكو رصيديهما من النقاط إلى 11 في المركزين السادس والسابع، على الترتيب.