شكرا لقرائتكم خبر عن «فاران» على رادار إنتر ميلان في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، إن مسؤولي إنتر ميلان صوبوا أنظارهم للكرة الإسبانية، لضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضح التقرير، أن هناك تخطيط داخل إنتر ميلان للتقدم بعرض خيالي لإقناع فلورينتيو بيريز، رئيس النادي، بالتخلي عن صخرة الدفاع الفرنسية.
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