شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز من أقصى الصعيد لحلم التتويج بالكونفدرالية فى أول ظهور أفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويقود بيراميدز مدرب ذو خبرة كبيرة أيضاً هو الكرواتي أنتي تشاشيتش (66 عاماً) والذي التحق بالنادي العام الماضي بعد مسيرة تدريبية طويلة، شهدت تدريبه لمنتخب كرواتيا بالإضافة للعديد من الأندية أبرزها دينامو زغرب الكرواتي وماريبور السلوفيني وغيرها.

يواجه الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى الغينى غدا الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى 25 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد الشناوي - أحمد دعدور

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خط الدفاع: علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - رجب بكار - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - إبراهيم حسن - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمرو العيوني - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس