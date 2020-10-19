شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إكرامى: السينما استفادت من جماهيريتي والزعيم علمنى سرقة الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هوإكرامى الشاحت نجم الأهلى السابق.

ولد إكرامى وحش أفريقيا فى 26 أكتوبر 1955 بمدينة السويس، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلي، انضم إكرامى أحمد الشحات للنادى الأهلى عام 1969 ولعب فى فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتى تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلى عام 1973 أمام الاتحاد السكندرى وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير "عبده صالح الوحش" هو المدير الفنى للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلى وفاز الأهلى وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامى الحارس الأساسى للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً.

مع النادى الأهلى حصد وحش أفريقيا العديد من البطولات، مثل بطولة الدورى العام 10 مرات، وكأس مصر 5 مرات، وبطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات، ودورى أبطال أفريقيا مرة واحدة .

أما مع منتخب الفراعنة، فلعب إكرامى حوالى 50 مباراة دولية وفاز مع المنتخب بكأس فلسطين عام 1975 وساهم فى صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامى 1980 و1984، اعتزل إكرامى الشحات كرة القدم بعدما حرس مرمى الأهلى فى حوالى "300 مباراة" وهو رقم قياسى.

وبعد الاعتزال اتجه إكرامى للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلى لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.

وعلى الصعيد الشخصى أنجب إكرامى ثلاثة أبناء وهم أحمد إكرامى حارس الأهلى ومنتخب مصر للناشئين والذى رحل فى 4 فبراير عام ( 2006 )، وشريف إكرامى حارس الأهلى ومنتخب مصر، وحبيبة إكرامى زوجة النجم رمضان صبحى .

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عمل إكرامى أثناء تألقه مع الأهلي فى التمثيل وشارك فى أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقى وسمير غانم وأحمد راتب، مرسى فوق مرسى تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقى وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدى

كيف دخلت مجال التمثيل؟

عندما دخلت المجال السينمائي كنت نجماً معروفاً بين الجماهير، خطفتني السينما لتستفيد من جماهيريتي، وكانت هي المتنفس الوحيد للترفيه في ذلك الوقت وعندما عرض علي هذا الأمر رحبت جداً بالأمر لأنها جمعتني بنجوم " كنت بدفع فلوس عشان اتفرج عليهم مثل فريد شوقي رحمه الله و كريمة مختار وعادل إمام وسهير رمزي، وخصوصاً كان هناك علاقة أبوة بيني وبين فريد شوقي حيث كان عضواً بالنادي .

لماذا تراجعت عن استكمال تجربة التمثيل؟

قررت عدم استكمال التجربة لأني تأكدت أن التمثيل لن يضيف لي شيئاً لا شهرة ولا حب الناس كل ذلك منحتني إياه كرة القدم.

كيف كانت علاقتك بعادل إمام؟

عادل إمام كان يجاهد لنجاحي في تجربة التمثيل معه وعلمني سرقة الكاميرا ونجح في إخراجي من التوتر.

ما هي الذكرى التي لا تنساها في علاقتك بعادل إمام؟

الذكري التي لا أنساها معه كانت في تصوير إحدى مشاهد فيلم " رجل فقد عقله "، كان من المفترض أن نصور مشهد نستيقظ فيه من النوم بـ البيجامة سوياً وكان قد نسي إحضار البيجامة الخاصة به فأعطيته " جلابية " كانت معي وكانت واسعة عليه بعض الشيء وطويلة هذه " الجلابية " لم أتمكن من الاحتفاظ بها للأسف ولا أعلم إن كان احتفظ بها الزعيم .

كيف كنت طفولتك؟

كنت شقى جداً وبحب أعمل مقالب فى اخواتى.