شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُغادر المغرب عائدًا إلى القاهرة استعدادًا لموقعة حسم البطاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ بعثة الزمالك، ظهر اليوم، الإثنين، رحلة مُغادرة مدينة الدار البيضاء، عائدة إلى القاهرة بعد الانتهاء من خوض مباراتها أمام الرجاء المغربى، التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، على أن يتم التحضير لمباراة العودة والتى ستكون بمثابة لقاء الحسم لبطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية حيث سيقام لقاء الإياب بين الفريقين فى التاسعة من مساء السبت المقبل، بتوقيت القاهرة، و يسعى الفريق الأبيض لتحقيق أحلام جماهيره بمواصلة المنافسة للوصول إلى النهائى الإفريقى وتحقيق دورى أبطال إفريقيا للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق لم يتوج باللقب منذ عام 2002، عندما فاز به للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء المغربى .

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.